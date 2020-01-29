"Это нереально!" Участники "Танців з зірками" позировали обнаженными под водопадом. Фото

В сети появились горячие снимки участников шоу "Танці з зірками" Дмитрия Жука и Яны Жук-Цыбульской с отдыха на Бали.

Так, на них пара позировала у водопада, страстно обнимаясь и целуясь. Девушка была одета в откровенный купальник, а парень – оголил торс. Соответствующие фото были опубликованы на официальной странице проекта в Instagram.

Яна Жук-Цыбульская и Дмитрий Жук Фото: instagram/tanci1plus1

"Участники "Танців з зірками" наслаждаются романтическим отдыхом на Бали. Листай и смотри страстные фото танцовщиков у водопада", – подписали публикацию.

Дмитрий Жук и Яна Жук-Цыбульская Фото: instagram/tanci1plus1

Яна Жук-Цыбульская и Дмитрий Жук Фото: instagram/tanci1plus1

Дмитрий Жук и Яна Жук-Цыбульская Фото: instagram/tanci1plus1

Отметим, что пользователи сети пришли в восторг от фото Дмитрия и Яны. Они засыпали пару комплиментами.

"Это нереально", "Какая красота", "Вау, классные фото", "Очень и очень..." – написали люди.

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