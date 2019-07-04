ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Люди

У Маслякова отбирают КВН: сколько он там зарабатывает

1.9тЧитать материал на украинском

Стало известно сколько заработал основатель КВН Александр Масляков, вокруг которого в последнее время часто разгораются скандалы.

Согласно представленным в налоговую инспекцию данным, активы телевизионного творческого объединения "АМиК", которое принадлежит Маслякову и его супруге, на 2017 год составили 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает издание "Собеседник".

Александр Масляков

Александр Масляков

Коммерсант

Новости
Известная россиянка, которой муж отрубил руки, разделась для фотосессии

Главный доход "АМиК" – это создание контента для "Первого канала". По неподтвержденным данным за одну передачу Масляков получает 250–400 тысяч долларов. За сезон компания может заработать 7 млн 600 тысяч долларов.

В 1997 году Масляков в Роспатенте зарегистрировал на ООО "АМиК" товарный знак "КВН". Без согласия "АМиК" использовать название "КВН" нельзя.

Масляков

Масляков

allWomens

"За все игры КВН команды-участницы платят взносы "АМиК". Они зависят от уровня лиги. Если это самая низкая региональная лига, то это 3 тысячи рублей, если центральная – 30 тысяч рублей", - говорит член одной из команд КВН.

Взнос команда платит за каждую игру, а не за сезон.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Масляков может лишиться прав на владение "Клубом веселых и находчивых". О своем праве на "КВН" и претензиях к Маслякову заявили представители тележурналиста Сергея Муратова.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Александр Масляков
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
9
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel