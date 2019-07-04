У Маслякова отбирают КВН: сколько он там зарабатывает

Стало известно сколько заработал основатель КВН Александр Масляков, вокруг которого в последнее время часто разгораются скандалы.

Согласно представленным в налоговую инспекцию данным, активы телевизионного творческого объединения "АМиК", которое принадлежит Маслякову и его супруге, на 2017 год составили 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает издание "Собеседник".

Александр Масляков Коммерсант

Главный доход "АМиК" – это создание контента для "Первого канала". По неподтвержденным данным за одну передачу Масляков получает 250–400 тысяч долларов. За сезон компания может заработать 7 млн 600 тысяч долларов.

В 1997 году Масляков в Роспатенте зарегистрировал на ООО "АМиК" товарный знак "КВН". Без согласия "АМиК" использовать название "КВН" нельзя.

Масляков allWomens

"За все игры КВН команды-участницы платят взносы "АМиК". Они зависят от уровня лиги. Если это самая низкая региональная лига, то это 3 тысячи рублей, если центральная – 30 тысяч рублей", - говорит член одной из команд КВН.

Взнос команда платит за каждую игру, а не за сезон.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Масляков может лишиться прав на владение "Клубом веселых и находчивых". О своем праве на "КВН" и претензиях к Маслякову заявили представители тележурналиста Сергея Муратова.

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