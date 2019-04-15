"Цепляет!" Выступление Балана вместе с участниками "Голоса країни" взорвало сеть

Выступление судьи проекта "Голос країни-9" Дана Балана и участников его команды Оксаны Мухи и Рафи Хейтама взорвало сеть.

Так, в ходе полуфинала шоу, тренер вместе с конкурсантами исполнил свою песню "Hold on Love". Видео было опубликовано на официальном YouTube-аккаунте проекта (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Дан Балан, Оксана Муха, Рафи Хейтам и Катя Осадчая Фото: скриншот с видео

Отметим, что меньше чем за сутки ролик набрал больше 154 тысяч просмотров и сотни комментариев. Многие поклонники вокального шоу "Голос" написали, что трио получилось очень ярким.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 9 выпуске проекта "Голос країни" певец Дэвид Аксельрод рассказал, почему решил сменить имя. Как признался артист в ответ на вопрос Потапа, причиной для смены имени стала сложная для него история, однако он рад, что смог поделиться ею со зрителями.

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