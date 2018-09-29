Три реанимации и инфаркт: российский певец чудом выжил

Российский певец Стас Пьеха страдал от наркозависимости, прошел инфаркт и три реанимации.

Об этом он рассказал в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека", передает "ДНИ.ру". Пьеха с раннего детства крутился в светском обществе, но долгие годы не знал, что такое семья и чувствовал себя очень одиноким.

Ранние годы певец провел в окружении домработниц, потому что бабушка и мама Илона Броневицкая постоянно находились на гастролях и не могли уделять ему внимания.

"Я жил все время в напряжении, мне казалось, что я должен что-то кому-то доказать. Из-за этого была агрессия, а потом пришел алкоголь и запрещенные вещества. Это давало мне облегчение", - рассказал Стас Пьеха.

Стас Пьеха ria56.ru

Когда он перешел на тяжелые наркотики, его зависимость стала заметна семье. Пристрастие в результате разрушило здоровье певца и чуть его не убило.

"Это чудо, что я еще жив. У меня было три реанимации и инфаркт. Много раз я оказывался на краю гибели", — рассказал он, отметив, что победил зависимость.

Пьеха просидел в четырех стенах почти два года, потом начал заниматься музыкой, что его и спасло.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году украинский центр "Миротворец" включил Пьеху в базу преступников из-за незаконного пересечения границы.