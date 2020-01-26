Тодоренко взбудоражила сеть фото на унитазе

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками странными фото. На них она позировала сидя в пижаме на унитазе.
Фото Тодоренко разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/reginatodorenko
instagram.com/reginatodorenko
instagram.com/reginatodorenko
instagram.com/reginatodorenko
#mood Бывает же такое настроение , когда на все на💩 У вас как сейчас дела? Небольшой отчёт за сегодня: 1. Сварила куриный бульон 2. Порисовала с сыном 3. Заказала спец игры для малышей 4. Съездили с Майклом в центр развития 5. Выпила кофе 6. Прослушала лекцию 7. Заказала продукты 8. Скайп-колл с журналистом(дала интервью) 9. Побеседовала с аниматором о создании мультфильма. 10. Вычитываю сценарий на завтрашний студенческий форум в Мегаспорте. Волнуюсь.
"Даже на унитазе выглядишь круто", "Регина, ты красива на любом фоне", "Фото на унитазе - это сильно", "Потрясающая женщина", "Да, вот это настроение! Валенки, пижама, унитаз", "Я вас обожаю! Вы самая лучшая", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на котором позировала в купальнике кораллового цвета. Поклонники заявили, что у нее шикарная фигура
Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!