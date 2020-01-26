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26 января • обновлено в 11:49
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Тодоренко взбудоражила сеть фото на унитазе

2.4т
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Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками странными фото. На них она позировала сидя в пижаме на унитазе.

Фото Тодоренко разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Тодоренко взбудоражила сеть фото на унитазе

instagram.com/reginatodorenko

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Тодоренко взбудоражила сеть фото на унитазе

instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко взбудоражила сеть фото на унитазе

instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко взбудоражила сеть фото на унитазе

instagram.com/reginatodorenko

#mood Бывает же такое настроение , когда на все на💩 У вас как сейчас дела? Небольшой отчёт за сегодня: 1. Сварила куриный бульон 2. Порисовала с сыном 3. Заказала спец игры для малышей 4. Съездили с Майклом в центр развития 5. Выпила кофе 6. Прослушала лекцию 7. Заказала продукты 8. Скайп-колл с журналистом(дала интервью) 9. Побеседовала с аниматором о создании мультфильма. 10. Вычитываю сценарий на завтрашний студенческий форум в Мегаспорте. Волнуюсь.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

"Даже на унитазе выглядишь круто", "Регина, ты красива на любом фоне", "Фото на унитазе - это сильно", "Потрясающая женщина", "Да, вот это настроение! Валенки, пижама, унитаз", "Я вас обожаю! Вы самая лучшая", - пишут в сети.

Тодоренко взбудоражила сеть фото на унитазе
Тодоренко взбудоражила сеть фото на унитазе
Тодоренко взбудоражила сеть фото на унитазе
Тодоренко взбудоражила сеть фото на унитазе
Тодоренко взбудоражила сеть фото на унитазе

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на котором позировала в купальнике кораллового цвета. Поклонники заявили, что у нее шикарная фигура

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Автор
Мария Дидык
Персона
Регина Тодоренко
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