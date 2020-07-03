Тодоренко и Топалов поженились год назад: в какие скандалы успела попасть пара

Украинская ведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов 3 июля празднуют ситцевую свадьбу – первую годовщину супружеской жизни. За этот год звездная семья пережила множество моментов, за которые их неоднократно критиковали, но они сумели противостоять этому, и их отношения стали только крепче.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с самыми громкими скандалами, в которые попадали супруги.

Воспоминания о свадьбе и трогательное поздравление с годовщиной

Свадьба звездной пары состоялась 3 июля 2019 года в Сорренто (Италия). Торжественное мероприятие длилось 3 дня в компании друзей звезд, а также их родственников. Гости прибыли в Италию 1 июля, 3-го состоялась сама церемония. Свадьба была оформлена в итальянском классическом стиле.

Свадьба Тодоренко и Топалова WomanHit

По случаю годовщины телеведущая в Instagram в очередной раз призналась мужу в любви и поблагодарила за первый год совместной супружеской жизни.

"Любовь, мы сделали это, пусть не идеально, но сделали! Мы очень разные, но от этого наша жизнь становится только интереснее. Мой муж, мой защитник, моя любовь, спасибо тебе за этот насыщенный, полный потрясающих событий, год! Я люблю тебя!" – написала Тодоренко.

Приветствие Тодоренко с годовщиной свадьбы Instagram @reginatodorenko

Высказывания о домашнем насилии

Все началось с того, что в прямом эфире издание Peopletalk Тодоренко раскритиковала актрису Агату Муцениеце, которая в феврале 2020 года разошлась со своим мужем Павлом Прилучным. Она заявила, что та хайпует на своем разводе. Поэтому Тодоренко выступила против того, чтобы женщины поливали грязью своих мужчин.

"Надо быть больным человеком, который берет камеру и говорит: "Боже, мой муж меня бьет! А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" – заявляла Тодоренко.

Впоследствии в интервью журналу Glamour ведущая рассказала, что жертвы насилия в семье виноваты в этом сами. Им нравится быть жертвами. После этого редакция журнала лишила ее звания "Женщина года", которое она получила в 2019 году. Также компания PepsiCo прекратила сотрудничество с Региной, звезда не будет рекламировать сок J7.

Через несколько дней Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram пост с извинениями, где выступила против любых форм насилия. Несмотря на негативную реакцию многих звезд, Топалов вступился за свою жену. Он заявил, что она уже "достаточно настрадалась и наплакалась". Позже артист начал грубо отвечать фанатам в сети на их негативные комментарии.

По подсчетам росЗМИ, Тодоренко могла потерять до 40% всех своих доходов из-за высказываний о домашнем насилии.

Регина Тодоренко и Влад Топалов KP.UA

Слезы из-за травли в Украине

Во время интервью в программе "Осторожно, Собчак" Тодоренко расплакалась из-за травли в Украине. Ведущей очень обидно, что ее муж Топалов, который выступал в августе 2018 года в оккупированном Луганске, не может познакомиться с ее дедушкой из Украины. Также Тодоренко отметила, что в ее семье тема политики – табу, а ее родители до сих пор живут в Одессе.

"Это очень сложная тема. Сложно сохранять какой-то нейтралитет. Жаль, что часто артисты становятся камнем преткновения в таких ситуациях. Все травли падает на плечи обычных певцов, которые не разбираются в этом всем. Это очень трудно", – добавила Тодоренко.

Фанаты обвинили артистку в хайпе на теме войны с Россией. Многие не поверили, что она была искренней с Собчак. Также многих возмутил тот факт, что интервью у нее брали за столом.

Тодоренко расплакалась из-за Украины Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии, который называется "А что я сделала, чтобы помочь?". В сети на ленту отреагировали негативно и обвинили артистку в неискренности.