"Теперь и Пореченкова с Охлобыстиным": решение Зеленского пустить в Украину Dr. Alban разозлило сеть

В сети пользователи возмущены тем, что президент Украины Владимир Зеленский помог шведскому певцу Dr. Alban въехать в Украину после посещения Крыма.

В частности, политик Борислав Береза написал на своей странице в Facebook пост, в котором выразил недоумение от того, почему закон о запрете въезда в Украину после посещения Крыма действует не для всех.

Владимир Зеленский и Dr. Alban Instagram @dralbanofficial

"Поздравляю всех нас. После разрешения въезжать в Украину Добронравову из "Сватов", который выступал в Крыму, последовало разрешение и Dr. Alban, который тоже выступал в Крыму. И произошло это при личном участии президента Зеленского. Новый тренд запущен. Закон для врагов, а своим все?", – пишет Береза.

"И в это же время в США продолжают отменять концерты российского джазмена Игоря Бутмана, поддержавшего аннексию Крыма. В США считают, что Крым – это Украина, а те кто поддержал его аннексию или выступали там – должны быть подвергнуты обструкции. А у нас? У нас есть закон, но он нарушается. Это о самоуважении и отношении к аннексии Крыма. Не на словах, а на деле. Думаю, что теперь и Пореченкова с Охлобыстиным можно запускать в Украину?", – добавил политик.

Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин inforesist.org

В комментариях Березу поддержали многие пользователи, у которых приезд Dr. Alban также вызвал много вопросов:

Как писал OBOZREVATEL, ранее продюсер Игорь Кондратюк призвал СБУ не допустить выступления в Киеве иностранных артистов, нарушивших законы Украины.

Речь шла, в частности, о двух концертах. В Киеве собирались выступить шведский музыкант Dr. Alban, внесенный в базу "Миротворец" после гастролей в оккупированном Крыму, а также российская певица Любовь Успенская, которая называла президента РФ Владимира Путина своим кумиром.

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