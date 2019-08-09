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"Такую жену пр**бать": экс-муж Лорак показал новую пассию и нарвался на гнев сети

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Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она со скандалом рассталась после его публичной измены, показал новую возлюбленную.

Соответствующим фото он поделился на своей странице в Instagram. Отметим, что пара отдыхает в Испании.

"Жизнь становится удивительным, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства и так же смотрит на будущее", — написал Мурат.

"Такую жену пр**бать": экс-муж Лорак показал новую пассию и нарвался на гнев сети

Мурат Налчаджиоглу с новой девушкой

Фото из Instagram

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Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию бизнесмена. Они не смогли понять, как он мог "променять жену на эту девушку".

"Такую жену пр**бать": экс-муж Лорак показал новую пассию и нарвался на гнев сети
"Такую жену пр**бать": экс-муж Лорак показал новую пассию и нарвался на гнев сети
"Такую жену пр**бать": экс-муж Лорак показал новую пассию и нарвался на гнев сети
"Такую жену пр**бать": экс-муж Лорак показал новую пассию и нарвался на гнев сети

Отметим, что девушку Мурата зовут Самия Ахметова. Ее аккаунт в Instagram закрыт, и в сети практически нет информации о ней. Известно, что Самия живет в Киеве.

"Такую жену пр**бать": экс-муж Лорак показал новую пассию и нарвался на гнев сети

Мурат Налчаджиоглу с новой девушкой

Фото из Instagram

"Такую жену пр**бать": экс-муж Лорак показал новую пассию и нарвался на гнев сети

Мурат Налчаджиоглу с новой девушкой

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу
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