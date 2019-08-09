"Такую жену пр**бать": экс-муж Лорак показал новую пассию и нарвался на гнев сети

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она со скандалом рассталась после его публичной измены, показал новую возлюбленную.

Соответствующим фото он поделился на своей странице в Instagram. Отметим, что пара отдыхает в Испании.

"Жизнь становится удивительным, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства и так же смотрит на будущее", — написал Мурат.

Мурат Налчаджиоглу с новой девушкой Фото из Instagram

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию бизнесмена. Они не смогли понять, как он мог "променять жену на эту девушку".

Отметим, что девушку Мурата зовут Самия Ахметова. Ее аккаунт в Instagram закрыт, и в сети практически нет информации о ней. Известно, что Самия живет в Киеве.

Мурат Налчаджиоглу с новой девушкой Фото из Instagram

Мурат Налчаджиоглу с новой девушкой Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал