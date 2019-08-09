"Такую жену пр**бать": экс-муж Лорак показал новую пассию и нарвался на гнев сети

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она со скандалом рассталась после его публичной измены, показал новую возлюбленную.
Соответствующим фото он поделился на своей странице в Instagram. Отметим, что пара отдыхает в Испании.
"Жизнь становится удивительным, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства и так же смотрит на будущее", — написал Мурат.
Мурат Налчаджиоглу с новой девушкой
Фото из Instagram
Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию бизнесмена. Они не смогли понять, как он мог "променять жену на эту девушку".
Отметим, что девушку Мурата зовут Самия Ахметова. Ее аккаунт в Instagram закрыт, и в сети практически нет информации о ней. Известно, что Самия живет в Киеве.
Мурат Налчаджиоглу с новой девушкой
Фото из Instagram
Мурат Налчаджиоглу с новой девушкой
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ани Лорак со скандалом рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет в браке.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
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