МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
СпортLady

Тайная свадьба Поклонской в Крыму: появилось первое видео

19.5тЧитать новость на украинском

В российских СМИ появилось видео со свадьбы депутата нелегитимной Государственной Думы РФ, бывшего "прокурора" Крыма Натальи Поклонской.

Видео на YouTube опубликовало издание Daily Storm. Как утверждает издание, на нем именно Поклонская. Она отплясывает под старый хит певицы Софии Ротару "Хуторяночка".

Поклонская и ее муж Иван Соловьев

В это время ее избранник 47-летний российский политик, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, сидит за столом и что-то обсуждает с другом

Новости
Вскрылась неожиданная правда о свадьбе "крымской няши" Поклонской

Отметим, что свадьба состоялась в оккупированном Крыму, на родине Поклонской. Сама депутат предпочла не раскрывать ее подробности, отказавшись давать комментарии прессе.

Также журналисты разузнали подробности торжества. По сведениям СМИ, на празднике присутствовали 32 человека, банкет обошелся в 90 тысяч рублей

Как сообщал OBOZREVATEL, тайная свадьба экс-"прокурора" стала поводом для шуток и мемов в сети.

Персона
Наталья Поклонская
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
36
32
Смешно
5
Интересно
9
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги