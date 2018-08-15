Тайная свадьба Поклонской в Крыму: появилось первое видео

В российских СМИ появилось видео со свадьбы депутата нелегитимной Государственной Думы РФ, бывшего "прокурора" Крыма Натальи Поклонской.

Видео на YouTube опубликовало издание Daily Storm. Как утверждает издание, на нем именно Поклонская. Она отплясывает под старый хит певицы Софии Ротару "Хуторяночка".

Поклонская и ее муж Иван Соловьев

В это время ее избранник 47-летний российский политик, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, сидит за столом и что-то обсуждает с другом

Отметим, что свадьба состоялась в оккупированном Крыму, на родине Поклонской. Сама депутат предпочла не раскрывать ее подробности, отказавшись давать комментарии прессе.

Также журналисты разузнали подробности торжества. По сведениям СМИ, на празднике присутствовали 32 человека, банкет обошелся в 90 тысяч рублей

Как сообщал OBOZREVATEL, тайная свадьба экс-"прокурора" стала поводом для шуток и мемов в сети.