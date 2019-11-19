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19 ноября • обновлено в 12:59
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Сына скандального Бари Алибасова жестко избили во время съемок: видео

1.5т
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Сына скандального российского продюсера Бари Алибасова избили прямо во время съемок шоу.

Так, в эфире передачи "Пусть говорят" на Алибасова-младшего набросились и ударили с ноги. Напал на мужчину брат его жены Виолетты Илья Гришин. Недавно девушка рассказала, как Бари избивал, оскорблял ее и прибегал к рукоприкладству даже когда она была беременна.

Бари Алибасов-младший

Бари Алибасов-младший

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Примечательно, что это уже не первый раз, когда Гришин нападет на Бари. В прошлом месяце парень избил Алибасова во время шоу "На самом деле".

В этот раз Илья вновь не смог сдержать себя, поэтому подбежал к сидящему на диване Бари и ударил его с ноги.

"Ты мало получил в прошлый раз? Ты себя в зеркало видел? Ты не мужик! Хватит поливать сестру грязью", закричал Илья.

Бари Алибасова-младшего избили во время съемок

Бари Алибасова-младшего избили во время съемок

кадр из видео

Охрана быстро оттащила Гришина, а сам Бари обошелся без серьезных травм.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский продюсер Бари Алибасов накинулся на журналистку и попытался уложить ее на пол.

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Автор
Анна Михно Анна Михно
Персона
Бари Алибасов
Место
Россия
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