Сын Чапкиса тайно прилетел на финал "Танцы со звездами": как он выглядит. Видео

В финале шоу "Танці з зірками", который состоялся в воскресенье, 29 ноября, внезапно появился сын члена жюри Григория Чапкиса – Грег.

Интересно, что 90-летний хореограф не знал о том, что его сын прилетел в Украину из США, где живет уже много лет. Грег Чапкис – популярный танцор и балетмейстер в Сан-Франциско. Об этом рассказали во время прямого эфира на "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

41-летний Грег прибыл на родину за несколько дней до эфира. При этом он не сообщал отцу об этом, чтобы сделать ему сюрприз. Чапкис-старший был крайне удивлен, но обрадовался встрече с родным человеком.

Хореограф также отметил, что особенно ценит такой визит, потому что его сын преодолел большое расстояние в то время, когда из-за пандемии закрыты границы и путешествия являются более проблематичными.

Как сообщал OBOZREVATEL, победителем "Танців з зірками" в 2020 году стала пара Санта Димопулос и Макс Леонов, обойдя по результатам зрительского голосования соперников – Юлию Санину и Диму Жука. Во время своей речи Санта отказалась от кубка победителей и передала его Саниной, так как, по ее словам Юлия больше заслуживает победы, потому что для шоу научилась танцевать с ноля.