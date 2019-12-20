"Своя жизнь, точка!" Каминская объяснила страстный поцелуй с бывшим на камеру

Известная украинская певица Слава Каминская объяснила страстный поцелуй с бывшим мужем Эдгаром из-за недоумения поклонников.

На своей странице в Instagram она написала под соответствующим снимком, что они продолжают жить каждый своей жизнью.

"Я знаю, вы хотите обсудить! Мы – родители своих детей! Да, чувства, возможно, есть! Но у каждого – своя жизнь! Точка", – написала она.

Каминская поцеловалась с бывшим мужем на камеру instagram/babaslavka

Пользователей такое объяснение расстроило, поскольку многие до сих пор считают, что они – отличная пара.

"Какие же вы красивые вместе", "Пошла вода в хату", "Рада видеть", "Будьте счастливы", "Может, если есть чувства, то попробовать сохранить семью", – прокомментировали под снимком.

Поцелуй Славы и Эдгара Каминских Фото: instagram/alla_a7

Эдгар Каминский и Слава Каминская instagram/edgar_kaminskyi

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара Каминских появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.

В суд пришел только адвокат Эдгара. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. 2 июля стало известно, что супруги окончательно расстались. А Каминская позже отправилась в Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь.

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