"Страна багровых туч": что известно о новом "фантастическом" дудле от Google

Google посвятил новый дудл фантастической повести братьев Стругацких "Страна багровых туч". Таким образом поисковик отметил 60-летие выхода книги.

"Страна багровых туч" – это приключенческая фантастическая повесть, которая была написана в 1952-1957 годах. В ней рассказывается об экспедиции землян конца XX века на планету Венера.

Литературная легенда гласит, что повесть "Страна багровых туч" была написана братьями Стругацкими на спор, после дискуссии с друзьями о слабости современной фантастики. Спор относят к концу 1954 – началу 1955 годов.

По свидетельству Бориса Стругацкого, первые идеи повести и даже ее название появились у Аркадия Стругацкого еще в 1951 году.

"Страна багровых туч" была первой попыткой работы братьев Стругацких в соавторстве. Две части написаны единолично Аркадием Натановичем, а третья, заключительная, о приключениях на Венере – Борисом Натановичем.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Google поздравил пользователей с Днем земли интересным дудлом, который в интерактивной форме рассказал о редких и удивительных животных и растениях, населяющих нашу планету.

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