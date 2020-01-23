Стало известно, как Бочкарева расплатилась за кокаин

Стало известно, как актриса Наталья Бочкарева расплатилась за скандал с кокаином.
23 января звезда сериала "Счастливы вместе" выставила на продажу свой Кадиллак: соответствующее объявление она сделала в Инстаграм.
"Кадиллак то мой так до сих пор и стоит бесхозный. Сегодня окончательно решила продавать своего любимого, я бы сказала даже саааамого любимого, "коня"" - написала артистка.
Ранее, 20 января, на суде Бочкарева, которую задержали с кокаином, признала свою вину.
При этом дознаватель на суде сообщил, что Бочкарева загладила вину "путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского".
Теперь, судя по тому, что Бочкарева выставила на продажу свою дорогую машину, она пытается компенсировать себе указанную выплату.
Друзья, вы знаете, я тут подумала, а ведь на заднем сидении ездить не так уж и плохо😏 Оказывается, очень много вопросов и текущих дел можно решать в дороге, когда ты не драйвер😎 ⠀ Кстати! Кадиллак то мой так до сих пор и стоит бесхозный. Сегодня окончательно решила продавать своего любимого, я бы сказала даже саааамого любимого, "коня"🥰 Жалко, что скучает без дела🤷🏻♀️ Ему нужен хозяин☝🏼 ⠀ Поэтому, если кто-нибудь из вас желает приобрести, теперь уже легендарный☝🏼😂 Кадиллак, пишите в директ либо звоните по номеру телефона, указанному в моем профиле. Ключи передам лично и даже открыточку подпишу😜 Удачи!✊🏼💋 ——— #натальябочкарева #бочкарева #кадиллакбочкаревой #бочкаревакадиллак #легендарныйкадиллак #кадиллак #cadillac #cadillacescalade #nataliabochkareva #bochkareva
Кроме того, Преображенский суд Москвы назначил штраф Бочкаревой в размере 30 тыс. российских рублей.
Дело прекратили, артистку освободили от уголовной ответственности.
Как сообщал OBOZREVATEL, звезду сериала "Счастливы вместе" Бочкареву задержали с кокаином в сентябре 2019 года. Инцидент тогда сняли на видео и слили в сеть.
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