Стало известно, как Бочкарева расплатилась за кокаин

Стало известно, как актриса Наталья Бочкарева расплатилась за скандал с кокаином.

23 января звезда сериала "Счастливы вместе" выставила на продажу свой Кадиллак: соответствующее объявление она сделала в Инстаграм.

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"Кадиллак то мой так до сих пор и стоит бесхозный. Сегодня окончательно решила продавать своего любимого, я бы сказала даже саааамого любимого, "коня"" - написала артистка.

Ранее, 20 января, на суде Бочкарева, которую задержали с кокаином, признала свою вину.

При этом дознаватель на суде сообщил, что Бочкарева загладила вину "путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского".

Теперь, судя по тому, что Бочкарева выставила на продажу свою дорогую машину, она пытается компенсировать себе указанную выплату.

Кроме того, Преображенский суд Москвы назначил штраф Бочкаревой в размере 30 тыс. российских рублей.

Дело прекратили, артистку освободили от уголовной ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезду сериала "Счастливы вместе" Бочкареву задержали с кокаином в сентябре 2019 года. Инцидент тогда сняли на видео и слили в сеть.

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