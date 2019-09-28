Стало известно, где похоронят режиссера Марка Захарова

Художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров, скончавшийся 28 сентября, будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Такую информацию информационному агентству "Интерфакс" предоставил источник из окружения народного артиста СССР.

"Марка Анатольевича похоронят на Новодевичьем кладбище. Решение принято", – подчеркнул он.

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В то же время, ранее "РИА Новости" со ссылкой на свои источники в московской мэрии сообщало, что Захарова могут похоронить на Троекуровском кладбище.

Марк Захаров - где похоронят Кадр из видео

"По месту еще определяется, но, скорее всего, будет на Троекуровском", – утверждал источник, уточняя, что дата не определена.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марк Захаров скончался в 85 лет из-за продолжительной болезни. В сети скорбят из-за большой потери. Звезды российского шоубиза уже отреагировали на смерть великого режиссера.

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