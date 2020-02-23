Мать Греты Тунберг рассказала об опасном состоянии дочери

Мать активистки Греты Тунберг, оперная певица Малена Эрнман рассказала в новой книге о проблемах с дочерью. В книге женщина описывает проблемы, с которыми девочка столкнулась в детстве.

По ее словам, Грета "постепенно исчезала, удаляясь в некую тьму", перестала играть на фортепиано, смеяться, говорить и даже есть, пишет The Guardian.

instagram.com/gretathunberg

Малена Эрнман написала, что в возрасте 11 лет Грета стала "почти немой", а за день соглашалась съесть лишь крошечную горсть риса, авокадо и ньокки. Будущую активистку чуть не госпитализировали, когда она потеряла десять килограммов веса за два месяца.

instagram.com/gretathunberg

Вернувшись в школу, она столкнулась с травлей.

"Школа не проявила сочувствия. У них другое понимание ситуации. Это вина самой Греты, считает школа", — пишет Эрнман.

instagram.com/gretathunberg

Позже врачи диагностировали у Греты высокофункциональный аутизм, который женщина описывает как синдром Аспергера, и обсессивно-компульсивное расстройство.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Грета Тунберг в Давосе заявила об отсутствии прогресса в сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу.

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