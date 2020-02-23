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23 февраля • обновлено в 12:38
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"Стала почти немой и сбросила 10 кг": мать Греты Тунберг рассказала об опасном состоянии дочери

7.3т
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Мать активистки Греты Тунберг, оперная певица Малена Эрнман рассказала в новой книге о проблемах с дочерью. В книге женщина описывает проблемы, с которыми девочка столкнулась в детстве.

По ее словам, Грета "постепенно исчезала, удаляясь в некую тьму", перестала играть на фортепиано, смеяться, говорить и даже есть, пишет The Guardian.

Мать Греты Тунберг рассказала об опасном состоянии дочери

instagram.com/gretathunberg

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Малена Эрнман написала, что в возрасте 11 лет Грета стала "почти немой", а за день соглашалась съесть лишь крошечную горсть риса, авокадо и ньокки. Будущую активистку чуть не госпитализировали, когда она потеряла десять килограммов веса за два месяца.

Мать Греты Тунберг рассказала об опасном состоянии дочери

instagram.com/gretathunberg

Вернувшись в школу, она столкнулась с травлей.

"Школа не проявила сочувствия. У них другое понимание ситуации. Это вина самой Греты, считает школа", — пишет Эрнман.
Мать Греты Тунберг рассказала об опасном состоянии дочери

instagram.com/gretathunberg

Позже врачи диагностировали у Греты высокофункциональный аутизм, который женщина описывает как синдром Аспергера, и обсессивно-компульсивное расстройство.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Грета Тунберг в Давосе заявила об отсутствии прогресса в сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу.

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Автор
Мария Дидык
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Куни Чан
Куни Чан
Гретта крутая. Вам рагулям на нее молиться надо, чтобы быстрее ввели экологическое регулирование, тогда богатые страны будут ваши квоты промвыбросов эксплуатировать и так у вас дятлов хоть что то работать станет.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
На лицо она явная шизофреничка в будущем,расстройство уже видно по мимике
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Кор Павел
Кор Павел
Артеллерист Моня,однозначно
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
У этой девки начальная стадия шизофрении.
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