Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула жестко высказался о российской музыке и музыкальных предпочтениях украинцев.

Ведущий проанализировал самые популярные клипы в украинском сегменте YouTube и обнаружил, что в десятку самых прослушиваемых песен вошли только два трека, исполнены украинцами. Остальные – композиции русских рэперов, которым, в большинстве случаев, запрещен въезд в Украину из-за нарушения законодательства. Видео с рассуждениями Притулы опубликовано на YouTube (смотрите ролик в конце материала).

Сергей Притула высказался о российской музыке

"Что там у нас в трендах? Та чтоб вы скисли! Друзья, нам надо серьезно поговорить... Что это такое? Вы вообще видели, что у нас в трендах украинского YouTube. Вы понимаете, что у нас популярное, что люди смотрят?" – возмутился Притула.

Рассмотрев первую десятку, Сергей обнаружил, что среди них есть только два трека на украинском языке. Самой популярной же песней в трендах оказалась композиция российских исполнителей Cream Soda&Хлеб "Плачу на техно".

"Вот вы почему заслушали эту песню до дыр? Она вам близка? Вы так же, как и поют в песне, мечтаете что-то купить на Кузнецком мосту? А вы вообще знаете, где это и что на Кузнецком мосту моста нет. Так же, как в России конституция есть, а прав нет. Загадочная страна, я вам скажу..." – высказался ведущий.

Далее его внимание привлек трек Егора Крида и оскандалившегося в Украине Моргенштерна.

"Здесь больше внимания привлекает личность Моргнештерна. Это тот российский рэпер, который 8 декабря 2019 года давал концерт в Одессе в день траура по погибшим в пожаре в одесском колледже и назвал тот самый день "е**ной показухой"? Украинцы, он сс*т вам в глаза, а вы ему подпеваете?!"

В тройку самых популярных треков на YouTube в Украине попал популярный исполнитель DZIDZIO (Михаил Хома) с песней "Молитва за Украину".

"Миша, как ты туда прорвался? Когда видишь DZIDZIO в трендах, понимаешь – для Украины еще не все потеряно! Но когда смотришь дальше, то хочется помолиться за Украину вместе с ним", – отметил шоумен.

Еще одной украиноязычной песней в топе YouTube стал новый трек группы The Hardkiss "Гора". Остальные композиции в десятке исполняют русские рэперы, на что Сергей остро отреагировал, обратившись к украинцам.

"Хуже русского рока может быть только русский рэп. Он имеет образ мальчика с татуировками, которых хочет покакать, но не может. Конечно, после 6 лет войны как-то "не ок" слушать россиян, которые шляются по Крыму и с Кадыровым лупятся в десна", – разразился гневом Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский шоумен Сергей Притула заявил, что Владимир Зеленский за год своего президенства заметно поправился, и это хороший знак.

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