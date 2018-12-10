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"Комиссара Каттани" внесли в список врагов Украины

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В понедельник, 10 декабря, министерство культуры Украины дополнило еще одной фамилией список деятелей культуры, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

Так, в этот перечень вошел итальянский актер и кинорежиссер Микеле Плачидо. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Напомним, что ранее Микеле высказывался о том, что президент России Владимир Путин в настоящий момент – "номер один в мире" во внешней политике. Также по поводу российской агрессии в Украине, Плачидо заявил, что это "очень давняя история, этнические проблемы".

"Комиссара Каттани" внесли в список врагов Украины

Фото: Правда.Ру

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Отметим, что список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Также на данный момент в него внесено 145 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина расширила список запрещенных импортных товаров.

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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Как же он теперь ....? Это же страшно!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Весь цивилизованный мир будет изолирован от бандер нацистов)))) Животные не беспокойтесь об этом))))
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Скала Богдан
Скала Богдан
Кому потрібний цей старий макарон , його вже в Італії забули.
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