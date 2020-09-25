Соколова о борьбе с раком: нужно стать с ним на путь войны и он зас*ыт

Украинская телеведущая и актриса Янина Соколова, рассказала, как пережила рак. А также дала советы людям, которые также столкнулись с болезнью, как не сдаваться.

Об этом шла речь в интервью для YouTube-шоу Алексея Гончаренко (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Рак – это очень тяжелая болезнь. Это болезнь, которая до конца еще не изучена несмотря на новейшие технологии. Всем людям, которые имеют среди близких, друзей или знакомых кого-то, кто болен раком, хочу сказать одно – надо максимальным образом сделать этот период в их жизни счастливым. Независимо от степени их болезни. Я с этой болезни вынесла несколько очень важных выводов для себя. Первое: надо жить на полную и ничего не бояться. Второе, нужно избавляться от токсичных людей. А самое главное, что нужно запомнить – не будет второго шанса сделать себя счастливым", – поделилась Соколова.

Телеведущая также добавила, что рак боится смелых людей. Поэтому, чтобы побороть его, нужно "встать на путь битвы с ним".

"Рак любит бессильных и боится смелых. Поэтому он уйдет. Надо просто встать на путь битвы с ним. И он зассыт, поверь мне, я проверяла", – подытожила она.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кто из знаменитостей также болел раком и победил страшную болезнь.