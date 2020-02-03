София Ротару впечатлила бицепсом

Знаменитая украинская певица София Ротару, которая ранее шокировала фотографией из будущего, теперь удивила развитыми плечевыми мышцами.

Их заметили поклонники артистки в Instagram.

Отмечается, что 3 февраля журналист Дмитрий Гордон опубликовал снимок с Ротару, на котором они вместе танцуют, держась за руки, и смеются.

Вероятно, фото архивное, поскольку похоже, что его сделали в теплое время года. Но дату и обстоятельства снимка Гордон не раскрыл.

"Танец с Софией Ротару", - кратко подписал он фото.

В комментариях много восторженных отзывов, но некоторые пользователи обратили внимание на плечи Ротару, прикрытые прозрачной тонкой тканью.

"Норм бицуха", - написали в сети.

Напомним, ранее мы также писали, что у Софии Ротару есть молодая тезка, которая постит в сети очень горячие фото.

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