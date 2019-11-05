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5 ноября • обновлено в 08:38
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"Я стану замечательным отцом": скандальный российский певец обратился к суррогатной матери

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44-летний скандальный певец из России Александр Медведев, более известный как Шура, собирается прибегнуть к услугам суррогатной матери.

В эфире телешоу "В теме", он заявил, что мечтает стать отцом и уже оценил предстоящие расходы.

Александр Медведев

Александр Медведев

5-tv.ru

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Шура также рассказал, что хотел бы приобрести загородный дом, чтобы у его будущих детей была собственная лужайка и песочница для игр.

"Я стану замечательным отцом. Знаете, как я детей нянчу, которые вокруг меня? Мне с трех лет малышей оставляют", — рассказал артист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о том, кто родил дочь российскому певцу Сергею Лазареву. Ребенка выносила не суррогатная мать. У артиста есть жена, которую он скрывает. Недавно они вместе подыскивали новую квартиру в связи с расширением семьи.

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Персона
Шура (Александр Медведев)
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