"Я стану замечательным отцом": скандальный российский певец обратился к суррогатной матери

44-летний скандальный певец из России Александр Медведев, более известный как Шура, собирается прибегнуть к услугам суррогатной матери.

В эфире телешоу "В теме", он заявил, что мечтает стать отцом и уже оценил предстоящие расходы.

Александр Медведев 5-tv.ru

Шура также рассказал, что хотел бы приобрести загородный дом, чтобы у его будущих детей была собственная лужайка и песочница для игр.

"Я стану замечательным отцом. Знаете, как я детей нянчу, которые вокруг меня? Мне с трех лет малышей оставляют", — рассказал артист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о том, кто родил дочь российскому певцу Сергею Лазареву. Ребенка выносила не суррогатная мать. У артиста есть жена, которую он скрывает. Недавно они вместе подыскивали новую квартиру в связи с расширением семьи.

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