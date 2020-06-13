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13 июня • обновлено в 12:47
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Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова

3.4т
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Российский актер Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках своего коллеги Олега Ефремова, отца Михаила Ефремова.

Так, по словам знаменитости, ему часто приходилось спасать от неприятностей ныне покойного артиста. К примеру, Ширвиндту могли позвонить из театра "Современник" с просьбой, чтобы он приехал и успокоил Ефремова. Об этом актер сообщил в своей книге "Опережая некролог", передает "КП".

Александр Ширвиндт и Олег Ефремов

Александр Ширвиндт и Олег Ефремов

"Мне звонили из театра "Современник" неожиданно, часа в два ночи, и говорили: "Пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич…" Я даже не дослушивал, что с Олегом Николаевичем, и перся. В это время великого Ефремова держали несколько человек", – вспомнил Ширвиндт.

Также он отметил, что Ефремов ненавидел все, что касалось роскоши. И, после употребления спиртных напитков, Олег Николаевич мог поцарапать чужие автомобили.

Олег Ефремов

Олег Ефремов

kulturologia.ru

"Тогда машины были признаками неслыханного благополучия. И в состоянии крайнего опьянения Ефремов ногами бил машины, стоявшие у театра. Причем Олег так расходился, что бил и свою машину тоже", – сообщил актер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Михаил Ефремов Александр Ширвиндт
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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