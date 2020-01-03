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3 января • обновлено в 09:14
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"Секс-бомба": 50-летняя Бледанс выставила напоказ пышные формы в откровенном купальнике

8.4т
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Российская актриса Эвелина Бледанс в очередной раз порадовала поклонников соблазнительными снимками.

Так, в этот раз артистка опубликовала на своей странице в Instagram горячие фото с отдыха на Мальдивах.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

Joinfo

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На фотографиях Бледанс позирует в сексуальном синем купальнике, который подчеркнул формы актрисы. В частности, внимание поклонников привлекла пышная грудь Эвелины.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

Instagram @bledans

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

Instagram @bledans

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

Instagram @bledans

Фанаты не смогли оставить без внимания яркие фотографии звезды, и засыпали ее комплиментами:

"Самая лучшая и шикарная", "Красотка", "Очень красивая женщина", "Секси", "Эталон красоты".

"Секс-бомба": 50-летняя Бледанс выставила напоказ пышные формы в откровенном купальнике
"Секс-бомба": 50-летняя Бледанс выставила напоказ пышные формы в откровенном купальнике
"Секс-бомба": 50-летняя Бледанс выставила напоказ пышные формы в откровенном купальнике
"Секс-бомба": 50-летняя Бледанс выставила напоказ пышные формы в откровенном купальнике
"Секс-бомба": 50-летняя Бледанс выставила напоказ пышные формы в откровенном купальнике

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

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Автор
Анна Михно
Персона
Эвелина Бледанс
Место
Россия
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