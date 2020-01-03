"Секс-бомба": 50-летняя Бледанс выставила напоказ пышные формы в откровенном купальнике

Российская актриса Эвелина Бледанс в очередной раз порадовала поклонников соблазнительными снимками.

Так, в этот раз артистка опубликовала на своей странице в Instagram горячие фото с отдыха на Мальдивах.

Эвелина Бледанс Joinfo

На фотографиях Бледанс позирует в сексуальном синем купальнике, который подчеркнул формы актрисы. В частности, внимание поклонников привлекла пышная грудь Эвелины.

Эвелина Бледанс Instagram @bledans

Эвелина Бледанс Instagram @bledans

Эвелина Бледанс Instagram @bledans

Фанаты не смогли оставить без внимания яркие фотографии звезды, и засыпали ее комплиментами:

"Самая лучшая и шикарная", "Красотка", "Очень красивая женщина", "Секси", "Эталон красоты".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!