"Секс-бомба": 50-летняя Бледанс выставила напоказ пышные формы в откровенном купальнике

Российская актриса Эвелина Бледанс в очередной раз порадовала поклонников соблазнительными снимками.
Так, в этот раз артистка опубликовала на своей странице в Instagram горячие фото с отдыха на Мальдивах.
Эвелина Бледанс
Joinfo
На фотографиях Бледанс позирует в сексуальном синем купальнике, который подчеркнул формы актрисы. В частности, внимание поклонников привлекла пышная грудь Эвелины.
Эвелина Бледанс
Instagram @bledans
Эвелина Бледанс
Instagram @bledans
Эвелина Бледанс
Instagram @bledans
Фанаты не смогли оставить без внимания яркие фотографии звезды, и засыпали ее комплиментами:
"Самая лучшая и шикарная", "Красотка", "Очень красивая женщина", "Секси", "Эталон красоты".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.
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