''Счастлива с Потапом'': Каменских вызвала недоумение новым фото

Украинская певица Настя Каменских вызвала недоумение у своих поклонников новым фото в своем Instagram. На снимке девушка позирует в красном купальнике и без макияжа.

Певица подписала фото словами "когда ты абсолютно счастлива". В комментариях начали утверждать, что счастлива девушка вместе с Потапом.

Кроме того, многие пользователи сети начали утверждать, что невозможно быть "абсолютно счастливой" не имея при этом мужа и детей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 72-летняя поп-звезда в полупрозрачном боди произвела фурор.