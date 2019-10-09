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9 октября • обновлено в 07:11
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Сбежал: представитель Заворотнюк странно отреагировал на ее выписку

1.6т Читать материал на украинском

Представители больной раком российской артистки Анастасии Заворотнюк категорически отказались отвечать на вопрос о нынешнем состоянии артистки.

Услышав вопрос, действительно ли Заворотнюк выписали из больницы, концертный директор знаменитости Стас Христов сбежал от представителей СМИ. Об этом сообщает Nation News.

Новости
Названа причина выписки Заворотнюк из больницы

После того, как журналисты попытались снова связаться с Христовым, он коротко ответил "без комментариев", хотя ранее активно общался с журналистами. В свою очередь, по информации Пятого канала, представитель Заворотнюк Марина Потапова также наотрез отказалась общаться со СМИ.

Анастасия Завортнюк

Анастасия Завортнюк

УНИАН

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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