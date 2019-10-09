Сбежал: представитель Заворотнюк странно отреагировал на ее выписку

Представители больной раком российской артистки Анастасии Заворотнюк категорически отказались отвечать на вопрос о нынешнем состоянии артистки.
Услышав вопрос, действительно ли Заворотнюк выписали из больницы, концертный директор знаменитости Стас Христов сбежал от представителей СМИ. Об этом сообщает Nation News.
После того, как журналисты попытались снова связаться с Христовым, он коротко ответил "без комментариев", хотя ранее активно общался с журналистами. В свою очередь, по информации Пятого канала, представитель Заворотнюк Марина Потапова также наотрез отказалась общаться со СМИ.
Анастасия Завортнюк
УНИАН
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!