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29 января • обновлено в 22:21
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Самбурская улыбнулась и поделилась планами о грядущих переменах

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Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская, ранее опубликовавшая ряд депрессивных фотоснимков, улыбнулась, и анонсировала ремонт в своей квартире.

В сторис своего Instagram-аккаунта актриса намекнула, что на ремонт будет отведено большое количество времени.

Самбурская улыбнулась и поделилась планами о грядущих переменах

"Гурманю, параллельно обсуждая новый дизайн – проект квартиры. Ремонт длиною в жизнь", - добавила Самбурская.

Как сообщалось ранее, Настасья Самбурская показала новую пикантную фотографию в сети, после чего вступила в полемику с подписчицей.

Кроме того, певица побывала на выставке работ Сальвадора Дали и удивила сеть своим необычным макияжем.

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