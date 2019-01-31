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Самая зубастая женщина Украины поразила сеть: опубликованы фото

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Украинка Юлия Фомина удивила сеть, став самой зубастой женщиной страны.

Как рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook, до мирового рекорда женщине не хватает всего одного зуба.

"Женщина-акула имеет 36 постоянных полноценных зубов. Самая зубастая в Украине женщина – Юлия Фомина живет в Светловодске и работает бухгалтером. 4 дополнительных коренных зуба является редкой аномалией, которая подтверждена рентгеновскими снимками и заключениями врачей Стоматологической клиники доктора Дахно. Мировой рекорд сверхплекта зубов – 37", – уточнила Ветрова.

Самая зубастая женщина Украины поразила сеть: опубликованы фото

В комментариях она также пояснила, что лишние зубы Фоминой приносят определенные неудобства, но она не собирается их удалять.

"Лишних зубов во рту не бывает. Если природа дала, значит так и надо", "Такой рекордсменке палец в рот не клади", "У меня тоже есть лишний, правда один", "У нас есть заявка от женщины, которой 51 год, и она до сих пор имеет молочный зуб", – написали пользователи.

Самая зубастая женщина Украины поразила сеть: опубликованы фото
Самая зубастая женщина Украины поразила сеть: опубликованы фото
Самая зубастая женщина Украины поразила сеть: опубликованы фото
Самая зубастая женщина Украины поразила сеть: опубликованы фото
Самая зубастая женщина Украины поразила сеть: опубликованы фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году жительница Дрогобыча Кристина Кречкивская установила рекорд Украины, став обладательницей самых длинных волос.

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Место
Украина
Теги
рекордКрасота
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