"С тобой я смогу все!" Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский утром 6 февраля разместил трогательное обращение к своей супруге Елене в день ее рождения (ей исполнилось 42 года).
По его словам, с ней он по-настоящему счастлив. "Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости – приятные или не очень. Ждать встречи дома, как перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Потому мое счастье – это ты", – написал Зеленский.
Владимир и Елена Зеленские
Facebook Владимира Зеленского
Он поблагодарил первую леди за каждый шаг, который они сделали вместе, и пообещал еще много "приключений".
Владимир и Елена Зеленские
instagram/olenazelenska_official
"Нам еще много предстоит пройти. Впереди – долгая дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете!" – обратился он к жене.
Владимир Зеленский и Елена Кияшко женаты уже 16 лет – с 2003-го. Сейчас пара воспитывает 12-летнюю дочь Александру и пятилетнего сына Кирилла. До того, как пожениться, пара состояла в отношениях восемь лет.
Владимир и Елена Зеленские в Эстонии
president.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января Владимиру Зеленскому также исполнилось 42 года. Он отпраздновал день рождения на рабочем месте.
Читайте по теме:
Елена Зеленская поразила стильным образом в Азербайджане. Фото
Как одевается первая леди Украины: топ-7 нарядов Елены Зеленской
"Первая красотка Украины!" Елена Зеленская восхитила сеть стильным образом
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал