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7 февраля • обновлено в 08:20
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"С тобой я смогу все!" Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

17.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский утром 6 февраля разместил трогательное обращение к своей супруге Елене в день ее рождения (ей исполнилось 42 года).

По его словам, с ней он по-настоящему счастлив. "Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости приятные или не очень. Ждать встречи дома, как перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Потому мое счастье – это ты", – написал Зеленский.

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Владимир и Елена Зеленские

Владимир и Елена Зеленские

Facebook Владимира Зеленского

Он поблагодарил первую леди за каждый шаг, который они сделали вместе, и пообещал еще много "приключений".

Владимир и Елена Зеленские

Владимир и Елена Зеленские

instagram/olenazelenska_official

"Нам еще много предстоит пройти. Впереди долгая дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете!" – обратился он к жене.

Владимир Зеленский и Елена Кияшко женаты уже 16 лет – с 2003-го. Сейчас пара воспитывает 12-летнюю дочь Александру и пятилетнего сына Кирилла. До того, как пожениться, пара состояла в отношениях восемь лет.

Владимир и Елена Зеленские в Эстонии

Владимир и Елена Зеленские в Эстонии

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января Владимиру Зеленскому также исполнилось 42 года. Он отпраздновал день рождения на рабочем месте.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Владимир Зеленский Елена Зеленская
Место
Украина
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Комментарии
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Кохати. Захоплюватися. Пишатися....судя по словам, он не поздравил,а обосрал свин0матку:))
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Надежда Вера
Надежда Вера
Краще змоги не все. Виявляється вона сприяє його божевільним вчинкам.
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Руденко Вован
Руденко Вован
Клеймо сепарши навсегда.
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