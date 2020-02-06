"С тобой я смогу все!" Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский утром 6 февраля разместил трогательное обращение к своей супруге Елене в день ее рождения (ей исполнилось 42 года).

По его словам, с ней он по-настоящему счастлив. "Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости – приятные или не очень. Ждать встречи дома, как перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Потому мое счастье – это ты", – написал Зеленский.

Владимир и Елена Зеленские Facebook Владимира Зеленского

Он поблагодарил первую леди за каждый шаг, который они сделали вместе, и пообещал еще много "приключений".

Владимир и Елена Зеленские instagram/olenazelenska_official

"Нам еще много предстоит пройти. Впереди – долгая дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете!" – обратился он к жене.

Владимир Зеленский и Елена Кияшко женаты уже 16 лет – с 2003-го. Сейчас пара воспитывает 12-летнюю дочь Александру и пятилетнего сына Кирилла. До того, как пожениться, пара состояла в отношениях восемь лет.

Владимир и Елена Зеленские в Эстонии president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января Владимиру Зеленскому также исполнилось 42 года. Он отпраздновал день рождения на рабочем месте.

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