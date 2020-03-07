Главная Новости
7 марта • обновлено в 14:06
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

С какой песней Россия выступит на Евровидении-2020: в сети появилось видео

3.6т
Читать материал на украинском

В сети появился отрывок песни Little Big, с которой якобы группа будет представлять Россию на Евровидении-2020.

Ролик под названием "Little Big “UNO” (Official Audio) Eurovision 2020 Russia" был опубликован на канале Евровидения на YouTube (видео смотрите в конце новости).

Little Big

Little Big

Вечерняя Москва

При этом, менеджмент группы пока не подтвердил информацию о том, действительно ли в сети обнародовали конкурсную песню Little Big.

О том, когда будет представлена полная версия трека, пока также неизвестно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, о том, что группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020, стало известно 2 марта. Российский шоу-бизнес бурно отреагировал на участие коллектива в конкурсе.

До официального заявления Первого канала о представителе России на Евровидении, некоторые СМИ сообщили, что на конкурсе РФ будет представлять Александр Панайотов. Позже выяснилось, что информация оказалась фейком.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Тема
Евровидение-2020
Тег
Евровидение
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
16
6
Смешно
4
Интересно
4
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pooh Vini
Pooh Vini
П о х у й
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Мычание скота!(с)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Они группа антивремя и стекло
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги