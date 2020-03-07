С какой песней Россия выступит на Евровидении-2020: в сети появилось видео

В сети появился отрывок песни Little Big, с которой якобы группа будет представлять Россию на Евровидении-2020.

Ролик под названием "Little Big “UNO” (Official Audio) Eurovision 2020 Russia" был опубликован на канале Евровидения на YouTube (видео смотрите в конце новости).

Little Big Вечерняя Москва

При этом, менеджмент группы пока не подтвердил информацию о том, действительно ли в сети обнародовали конкурсную песню Little Big.

О том, когда будет представлена полная версия трека, пока также неизвестно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, о том, что группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020, стало известно 2 марта. Российский шоу-бизнес бурно отреагировал на участие коллектива в конкурсе.

До официального заявления Первого канала о представителе России на Евровидении, некоторые СМИ сообщили, что на конкурсе РФ будет представлять Александр Панайотов. Позже выяснилось, что информация оказалась фейком.

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