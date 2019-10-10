Российские СМИ "похоронили" известную актрису

В сети начали распространять информацию о том, что российская актриса театра и кино, 96-летняя Надежда Каратаева скончалась в карете скорой помощи.

В частности, в Telegram-канале "Комсомольской правды" сообщили, что артистка последнее время сильно болела. Ей стало плохо утром 10 октября, но до больницы она так и не доехала.

Надежда Каратаева Фото из Telegram

"Состояние у пациента было очень плохое. Было принято решение в срочном порядке госпитализировать Надежду Юрьевну. Ее повезли в НИИ им. Склифосовского. Но по дороге в больницу актриса скончалась", — сообщил инсайдерам источник.

Однако дочь Каратаевой Елена Папанова опровергла эти слухи.

"Мама жива, она в реанимации", — сказала Елена.

Надежда Каратаева Фото: fakty.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, также в сети начали распространять информацию о том, что больная на рак мозга актриса Анастасия Заворотнюк умерла в больнице.

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