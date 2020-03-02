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2 марта • обновлено в 18:44
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Разведенная Степаненко высказалась об изменах

5.9т
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Бывшая жена российского комика Евгения Петросяна Елена Степаненко высмеяла мужчин, которые изменяют своим женам. Она добавила в свою концертную программу миниатюру о разведенных женщинах.

Юмористка поделилась со зрителями рассказом от первого лица о жене, поймавшей мужа на неверности.

"Пришла домой, а муж с любовницей": Степаненко высказалась об изменах
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"Банальная история. Пришла домой, а муж с любовницей, и глаза у обоих такие хитрющие. Зашла на кухню... Точно! Весь компот выпили", — пошутила Степаненко.

Кроме того, со сцены она пошутила о том, что мужья не бросают таких, как она, а теряют.

"Женщина не спирт! Разведенная слабее не становится", — закончила свое выступление Степаненко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
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