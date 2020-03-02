Разведенная Степаненко высказалась об изменах

Бывшая жена российского комика Евгения Петросяна Елена Степаненко высмеяла мужчин, которые изменяют своим женам. Она добавила в свою концертную программу миниатюру о разведенных женщинах.
Юмористка поделилась со зрителями рассказом от первого лица о жене, поймавшей мужа на неверности.
"Банальная история. Пришла домой, а муж с любовницей, и глаза у обоих такие хитрющие. Зашла на кухню... Точно! Весь компот выпили", — пошутила Степаненко.
Кроме того, со сцены она пошутила о том, что мужья не бросают таких, как она, а теряют.
"Женщина не спирт! Разведенная слабее не становится", — закончила свое выступление Степаненко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2018 года появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.
16 ноября 2018 года суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.
Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухунову неоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.
А в середине декабря 2019 года росСМИ сообщили, что Петросян и Брухунова поженились.
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