"П*здует в Магадан к Лорак": в Сумах сорвали концерт оскандалившегося Винника

Украинский певец Олег Винник, оскандалившийся участием в клипе с крымнашистами, не смог провести концерт в Сумах.

Так, неизвестные заявили, что заминировали здание, в котором должно было состояться мероприятие. Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь сети Евгений Охрименко.

"В Сумах сорвали концерт Винника. По словам полиции, поступил звонок о минировании", - написал Охрименко.

"Он скоро составит компанию Шуфричу", "Бедные волчицы", "То волчица на концерт не успела", "Пусть п*здует в солнечный Магадан к Лорак дуэтом петь", - пишут в сети.

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