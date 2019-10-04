"П*здует в Магадан к Лорак": в Сумах сорвали концерт оскандалившегося Винника

Украинский певец Олег Винник, оскандалившийся участием в клипе с крымнашистами, не смог провести концерт в Сумах.
Так, неизвестные заявили, что заминировали здание, в котором должно было состояться мероприятие. Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь сети Евгений Охрименко.
"В Сумах сорвали концерт Винника. По словам полиции, поступил звонок о минировании", - написал Охрименко.
"Он скоро составит компанию Шуфричу", "Бедные волчицы", "То волчица на концерт не успела", "Пусть п*здует в солнечный Магадан к Лорак дуэтом петь", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Олег Винник принял участие в клипе с российскими звездами, призывавшими к миру между странами. Многие из этих звезд ранее активно поддерживали агрессию против Украины.
У Винника прокомментировали случившееся, объяснив, что побудило его спеть с россиянами.
При этом артист не смог ответить на вопрос, чей Крым, а также заявил, что за полуостров никто не погиб.
В связи со скандалом, певец угодил в список "Миротворца".
В сети также напомнили Виннику, кто и когда погиб за Крым.
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