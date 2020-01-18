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18 января • обновлено в 08:56
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Пунтус удалила постельное фото с Баковым, но показала любовное видео

1.1т
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Модель Ксения Пунтус удалила постельное фото с Андреем Баковым – внуком режиссера Никиты Михалкова.

17 января снимок был опубликован в телеграм-канале модели, однако позже он исчез.

При этом его все еще можно посмотреть на OBOZREVATEL: это фото явно из больницы, где предположительно до сих пор находится Пунтус.

В то же время модель опубликовала в теелеграм-канале другое даже более романтичное фото с Баковым.

Андрей Баков и Ксения Пунтус

Андрей Баков и Ксения Пунтус

телеграм-канал Пунтус

А в сторис Инстаграм она даже выложила любовное видео, где целуется с внуком Михалкова.

Там же появились и фото, демонстрирующие романтические отношения молодой пары.

Андрей Баков и Ксения Пунтус

Андрей Баков и Ксения Пунтус

Инстаграм Пунтус

Ксения Пунтус в больнице

Ксения Пунтус в больнице

Инстаграм Пунтус

Читайте на OBOZREVATEL заявление Пунтус после инцидента, когда она выпала из окна квартиры Бакова.

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Персона
Никита Михалков
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