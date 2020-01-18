Пунтус удалила постельное фото с Баковым, но показала любовное видео

Модель Ксения Пунтус удалила постельное фото с Андреем Баковым – внуком режиссера Никиты Михалкова.
17 января снимок был опубликован в телеграм-канале модели, однако позже он исчез.
При этом его все еще можно посмотреть на OBOZREVATEL: это фото явно из больницы, где предположительно до сих пор находится Пунтус.
В то же время модель опубликовала в теелеграм-канале другое даже более романтичное фото с Баковым.
Андрей Баков и Ксения Пунтус
телеграм-канал Пунтус
А в сторис Инстаграм она даже выложила любовное видео, где целуется с внуком Михалкова.
Там же появились и фото, демонстрирующие романтические отношения молодой пары.
Андрей Баков и Ксения Пунтус
Инстаграм Пунтус
Ксения Пунтус в больнице
Инстаграм Пунтус
Читайте на OBOZREVATEL заявление Пунтус после инцидента, когда она выпала из окна квартиры Бакова.
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