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25 марта • обновлено в 11:45
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Пугачева ведет тайный бизнес: скандальный Разин отличился заявлением

2.4т
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Скандальный российский продюсер Андрей Разин заявил, что у певицы Аллы Пугачевой есть тайный бизнес – артистка зарабатывает на нефти.

В комментарии изданию Собеседник.ru Разин сказал, что у примадонны есть собственная скважина.

Андрей Разин

Андрей Разин

politsib.ru

"У многих артистов в их городе есть собственные скважины. Одна из них работает только на Пугачеву. Вся прибыль от нее капает в карман Аллы. Там же есть скважина Филиппа Киркорова. И многих других артистов, имена которых я пока раскрывать не буду. Но, поверьте, это очень известные люди. Они с нефтяниками дружат. И они им в знак благодарности подарили по скважине. А это очень большой ежедневный доход, очень большой", – говорит Разин.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

golos.ua

"Так что не думайте, что они бедные. Они все очень богатые. Но жадность не останавливает человека. Поэтому видите, что творят? Что Пугачева, что Ротару всегда были такими. Они о здоровье не думают, только о том, как хапнуть побольше. У них это врожденное чувство – хапать, хапать до самой смерти. А им надо срочно на пенсию!", – считает продюсер.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

narodna-pravda.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин случайно показал, как Алла Пугачева выглядит дома – без макияжа и фильтров.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Алла Пугачева Андрей Разин
Место
Россия
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Кому шо, а какулям российские скважины спать не дают)
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Гоша Злой
Гоша Злой
Сергеев Артем, конечно мне не дает спать мысль о твоих 33 м2)))
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Иванова Елена
Иванова Елена
Сергеев Артем, российские))) они именно именные к тебе они не имеют никакого отношения!! а ты продолжай поддерживать свое вЯлиие!!! ой, то есть штаны))))))))))
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