Пугачева показала, чем заняты ее 6-летние дети на карантине. Видео

Российская певица Алла Пугачева поделилась трогательным видео со своими детьми – 6-летними Гарри и Лизой, на котором показала, чем они занимаются на карантине.

Соответствующий ролик появился на личной странице примадонны в Instagram.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Instagram @maxgalkinru

Так, в кадре Гарри изучает французский язык онлайн с преподавателем, а его сестра Лиза в другой комнате не мешает брату заниматься, и потихоньку ходит на цыпочках. "Молодец, не мешаешь", – похвалила дочь Пугачева.

"Не теряем времени зря в заточении", – подписала видео примадонна.

Поклонники, которые всегда с восторгом реагируют на ролики с Лизой и Гарри, и в этот раз не оставили публикацию без внимания.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анастасия Ивлеева и Максим Галкин жестко раскритиковали распоряжение президента РФ Владимира Путина о сохранении зарплат во время карантина из-за коронавируса.

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