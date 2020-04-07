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7 апреля • обновлено в 13:58
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Пугачева показала, чем заняты ее 6-летние дети на карантине. Видео

1.2т
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Российская певица Алла Пугачева поделилась трогательным видео со своими детьми – 6-летними Гарри и Лизой, на котором показала, чем они занимаются на карантине.

Соответствующий ролик появился на личной странице примадонны в Instagram.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Instagram @maxgalkinru

Так, в кадре Гарри изучает французский язык онлайн с преподавателем, а его сестра Лиза в другой комнате не мешает брату заниматься, и потихоньку ходит на цыпочках. "Молодец, не мешаешь", – похвалила дочь Пугачева.

"Не теряем времени зря в заточении", – подписала видео примадонна.

Поклонники, которые всегда с восторгом реагируют на ролики с Лизой и Гарри, и в этот раз не оставили публикацию без внимания.

Пугачева показала, чем заняты ее 6-летние дети на карантине. Видео
Пугачева показала, чем заняты ее 6-летние дети на карантине. Видео
Пугачева показала, чем заняты ее 6-летние дети на карантине. Видео
Пугачева показала, чем заняты ее 6-летние дети на карантине. Видео
Пугачева показала, чем заняты ее 6-летние дети на карантине. Видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анастасия Ивлеева и Максим Галкин жестко раскритиковали распоряжение президента РФ Владимира Путина о сохранении зарплат во время карантина из-за коронавируса.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Гарри Галкин Лиза Галкина Алла Пугачева
Место
Россия
Тег
Новости России
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