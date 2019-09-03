"Просто дно": Билык оскорбила Кухар и получила ответ от балерины

Известная украинская певица Ирина Билык раскритиковала члена жюри "Танці з зірками" Екатерину Кухар из-за упоминания ее имени.

Таким образом она отреагировала на своей странице в Instagram на комментарий балерины во втором выпуске проекта по поводу выступления Виктории Булитко и бывшего мужа Дмитрия Дикусара.

"Я с восторгом следила за другой Булитко. И, наконец, забыла про Ирину Билык", — говорила Кухар, оценивая танец.

"Танці з зірками" - выступление Булитко и Дикусара instagram/bulitka

Билык этот комментарий разозлил, в связи с чем она написала гневный пост. В частности, певица обозвала Кухар "плохо говорящей балериной", которая хайпит за счет ее имени.

"Хочу просто заметить, что, когда все, что остается у центрального канала, это плохо говорящие балерины, потерявшие признание коллег и любовь публики, компенсировать данные прискорбные вещи с помощью моего имени – просто дно. Вам, как приме-балерине, в далеком прошлом неоднократно намекала аудитория многих артистов: не надо так, не унижайте себя ненавистью к более успешным. И не ставьте, пожалуйста, в неловкое положение прекрасную и харизматичную пару, партнером в которой является мой бывший муж. Мне не жалко своего имени, раз уж вам больше не на чем хайпить, но давайте просто вспомним, кто есть кто", – подчеркнула она.

Билык раскритиковала Кухар

Кухар не оставила без ответа замечание Билык. В Instagram она написала, что отдала дань уважения певице, а не пыталась поднять рейтинг за ее счет.

"Упоминая Вас в таком рейтинговом шоу, я отдавала Вам дань уважения. Для меня Вы – незабываемая певица. И мне очень жаль, что Вы этого не поняли. В юности я с большим удовольствием проникалась Вашими песнями, с радостью наблюдала бы и сейчас Ваш музыкальный творческий путь. После Вашего обращения, (мне было непонятно, почему Вы не обратились ко мне напрямую, хотя бы через отметку), сложилось впечатление, что этот текст написал кто-то за Вас. Я уверена, что Вы душевная и мудрая женщина", – отметила она.

Более того, Кухар пригласила Билык в Национальную Оперу Украины на свой спектакль — "Жизель", понадеявшись, что это вдохновит ее на новое музыкальное творение.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором выпуске "Танці з зірками" из проекта выбыла пара TAYANNA и Игорь Кузьменко. Певица уже нашла для себя новый проект на "1+1". Подробнее в нашем материале.

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