Проклятие ''Последнего героя'': в смерти Началовой увидели жуткую закономерность

Смерть российской певицы, звезды 90-х Юлии Началовой, стала уже девятой в череде смертей героев некогда популярной передачи "Последний герой".

Как пишет Aif.ru, во время съемок шоу с его участниками происходило много всего, но случаев гибели на "Последнем герое" не было. Сегодня же, за пределами съемочной площадки, их преследует настоящий рок.

Юлия Началова, Децл, Сергей Бодров-младший, Жанна Фриске Фото: aif.ru

Первый сезон российского проекта "Последний герой" стартовал в 2001 году. Всего до 2009 года в эфир вышли шесть сезонов шоу, в которых участвовали как звезды, так и обычные жители России.

После смерти певицы Юлии Началовой, которая также принимала участие в шоу, в соцсетях указали еще на восемь смертей ее коллег по цеху и проекту "Последний герой".

Так, россияне вспомнили ведущего Сергей Супонева, он трагически погиб в декабре 2001 года. 38-летний телеведущий во время езды по льду Волги на снегоходе не справился с управлением и врезался в частично скрытые подо льдом деревянные мостки речной пристани. В результате аварии он получил смертельные травмы.

Сергей Бодров Фото: sobesednik.ru

Летом 2002 года в горах Кавказа в результате схождения ледника погиб актер Сергей Бодров-младший (актер был на пике своей популярности, когда получил предложение стать ведущим первого сезона "Последнего героя"). Впоследствии на местности удалось найти тела двух десятков погибших. Более 100 человек, в том числе 42 члена группы Сергея Бодрова, пропали без вести. Все они были погребены под слоем льда, грязи и камней толщиной в несколько десятков метров.

В 2003 году победительницей четвертого сезона шоу стала его участница Яна Волкова. "Женщина с трудной судьбой", как называли ее впоследствии, признавалась, что стала рваться на шоу, увидев первые серии первого сезона. В январе 2018 года она умерла в Луганске. На момент смерти Волковой было 55 лет.

Один из самых ярких участников первого сезона Сергей Сакин стал действующим лицом первой любовной истории в рамках данного проекта. В ноябре 2017 года Сакин собирался отправиться из Ярославской области в Москву автостопом. В столице он так и не появился, и близкие обратились в полицию. Его тело нашли лишь в мае 2018 года в 50 метрах от того места, где его в последний раз зафиксировали живым уличные камеры наблюдения. Признаков насильственной смерти на теле не было. Участнику "Последнего героя" было 40 лет.

Жанна Фриске Фото: kp.ru

Российская певица Жанна Фриске приняла участие в 4 сезоне проекта и успешно дошла в нем до финала. Там же Фриске уступила победу Яне Волковой. В 2013 году, после рождения сына, у певицы обнаружили неоперабельную опухоль мозга. Не помогли ни десятки миллионов рублей, которые собрали на лечение телезрители, ни усилия лучших врачей, ни стойкость самой Жанны. Артистка умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

Децл Фото: facebook.com

Участвовал в шоу и российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим именем Децл. Появление музыканта в четвертом сезоне было весьма неожиданным для тех, кто привык к его образу "юного бунтаря с большими финансовыми возможностями". В ночь на 3 февраля 2019 года Децл скоропостижно скончался после концерта в Ижевске. Толмацкому было 36 лет.

Советская актриса Вера Глаголева и певец, композитор Крис Кельми были участниками третьего сезона "Последнего героя". Кельми участвовал в шоу с самого начала, а Глаголеву ввели на 25-й день в качестве джокера. Оба не дошли до финала, обоих сегодня нет в живых.

Вера Глаголева и Крис Кельми

Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года в клинике Шварцвальд-Бар в Германии от онкологического заболевания. Ей был 61 год. Крис Кельми - 1 января 2019 года. Умер в своем доме в деревне Новоглаголево Наро-Фоминского района Московской области. Ему было 63.

Напомним, 38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

Как писал ранее OBOZREVATEL, звезды российского шоу-бизнеса массово отреагировали на смерть исполнительницы. Не осталась в стороне и примадонна российской эстрады Алла Пугачева. 69-летняя певица также опубликовала в Instagram пост, традиционно добавив к нему неоднозначный комментарий.

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