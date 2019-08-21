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Призрак Михаила Круга засняли на кладбище в России: показательное фото

2.6т Читать материал на украинском

В начале прошлого месяца посетителями могилы знаменитого шансон-исполнителя Михаила Круга на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери (Россия) была случайно сделана загадочная фотография.

Как сообщают Topnews, на снимке запечатлен белый силуэт человека, стоящий в тени под деревом. Загадочный туманный образ опознали как Михаила Круга в знаменитом белом пиджаке, в котором шансонье часто появлялся на публике в канун своей смерти.

Призрак Михаила Круга засняли на кладбище в России: показательное фото

Михаил Круг

Фото: epitafii.ru

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"Мы имеем дело с типичным спиритическим фото, когда в кадр попадают неупокоенные души умерших. Причем, "отпечаток" души остается только на фото, в реальности глазу он не виден", — заявила экстрасенс.

Призрак Михаила Круга засняли на кладбище в России: показательное фото

Фото: topnews.ru

Отмечается, что спустя месяц после этого следствие раскрыло дело об убийстве шансонье. Экстрасенс уверен, что таким образом он предупредил, что он в скором времени обретет долгожданный покой после 17-летнего ожидания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жительница Орска (Россия) Елена Лыжина утверждала, что знаменитый шансон-исполнитель Михаил Круг — жив.

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Место
Россия
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Фон - http://prntscr.com/ovfvuu Наложенное изображение - http://prntscr.com/ovfw2o Вот и весь призрак
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Обычный фотомонтаж
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филипп филипыч
филипп филипыч
я понимаю что экстрасенсы зарабатывают бабки на своём ремесле. но я не могу понять они сами верят в ту пургу которую несут или нет?)
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