Принца Гарри обвинили в незаконном распоряжении чужими финансами: в чем дело

Глава британской антимонархической организации Republic Грэм Смит обвинил принца Гарри в незаконном пользовании чужими денежными средствами.

Об этом сообщает Daily Mail. По словам мужчины, в 2019 году принц Уильям перевел из своего благотворительного фонда Royal Founfation в фонд брата Гарри – Sussex Toyal – 290 тысяч фунтов стерлингов. Половину этой суммы муж Меган Маркл позже перечислил в организацию Travalyst (у него есть 75% акций этой компании). Однако в 2020-м герцоги Сассекские отказались от королевских обязанностей и их благотворительный фонд прекратил существование. Как отметил Смит, они якобы были обязаны вернуть перечисленные им средства, но этого не сделали.

Принц Уильям и принц Гарри

К слову, ранее представитель Гарри и Меган заявлял, что эти денежные операции "прозрачны и законны". Однако Смит не понимает, почему подобные действия не считают подозрительными, ведь перевод Уильяма должен был сразу вызвать вопросы. По мнению республиканца, старший брат покрыл расходы младшего.

Сейчас же он требует от комиссии по благотворительности проверить организацию принца Гарри и обязать его предоставить документы о расходовании средств.

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