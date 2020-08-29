Приходько пожаловалась на травлю в Украине из-за участия в Евровидении от РФ.

Украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько заявила, что столкнулась с травлей на родине из-за своего участия в Евровидении от России в 2009 году.

Таким откровением артистка поделилась в эфире "4 канала", отметив, что ей очень обидно за это (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, консервная банка, я выступала на Евровидении от России. Это меня преследует, мне очень обидно за это", – сообщила Приходько.

Приходько пожаловалась на травлю в Украине из-за участия в Евровидении от РФ

По словам певицы, люди не понимают, что изначально ее "дисквалифицировали украинцы". Приходько заявила, что в то время отбор на "Евровидение" от Украины был нечестными, после чего она уехала пробовать свои силы в России.

"Люди не понимают, что меня дисквалифицировали сами украинцы. Даже Виктор Ющенко, который был тогда президентом, ничего не мог сделать с этим. Потому что тогда конкурс Евровидения был нечестным, там были взятки... Меня сняли с конкурса как "неудобного участника". То есть, у меня был выбор и я поехала в Россию", – подытожила она.

Приходько пожаловалась на травлю в Украине из-за участия в Евровидении от РФ

Напомним, что в 2009 году Анастасия Приходько представляла Россию на конкурсе Евровидение с песней "Мамо" на русском и украинском языках и заняла 11-е место.

Анастасия Приходько представляла Россию на конкурсе Евровидение в 2009 году. wiwibloggs.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько заявила о намерении получить высшее образование в Национальной академии прокуратуры Украины.

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