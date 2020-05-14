Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:40
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Правая сторона тела отказала": стало известно о состоянии Носкова после инсульта

4.6т
Читать материал на украинском

Российский певец Александр Маршал рассказал о состоянии здоровья своего коллеги Николая Носкова, который перенес инсульт.

Подробностями он поделился в интервью изданию "Экспресс газета". По словам артиста, из-за инсульта у Носкова отказала правая сторона тела. Однако он не теряет бодрость духа.

Николай Носков

Николай Носков

Фото: hellomagazine.com

"Мы поддерживаем связь, дома у него бываю. Печально, что у него такой серьезный недуг: обширный инсульт, правая сторона тела отказала. Но он молодец. Уже поет, занимается спортом. Его жена Марина всегда рядом", – поделился Маршал.

Напомним: тревожные сведения о состоянии здоровья Николая Носкова начали поступать весной 2017 года. Тогда певцу была сделана операция по удалению тромба в шейном отделе, он перенес инсульт. Концерты и записи альбомов были приостановлены.

Николай Носков

Николай Носков

Фото: РИА Новости

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, звезда КВН Овик Григорян, игрок команды "Армянская сборная" впал в кому. 25-летнему комику поставили диагноз аневризма.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Кристина Долматова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
3
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги