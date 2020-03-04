Популярный ведущий случайно появился голым в прямом эфире. Видео

Популярный британский телеведущий, писатель и путешественник Беар Гриллс случайно появился голым в прямой трансляции в Instagram.

Так, на записи видно, как мужчина прыгал в воду в одних носках, засветив интимную часть тела. Соответствующее видео было опубликовано изданием Daily Mail (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Беар Гриллс Фото: instagram/beargrylls

Беар Гриллс Фото: dailymail.co.uk

Отмечается, что появление обнаженным в трансляции не было запланировано Гриллсом. Вероятнее всего, стрим начался раньше, чем он ожидал. К слову, видео некоторое время провисело в профиле ведущего – затем он его удалил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудская актриса Элизабет Херли появилась на светской вечеринке в прозрачном платье, которое надела на голое тело.

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