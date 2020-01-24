Попавшая в "Миротворец" участница "Голоса" написала письмо к Зеленскому

Участница проекта "Голос країни-10" и экс-вокалистка российской группы "Ленинград" Василиса Старшова, которая попала в базу организации "Миротворец", написала открытое письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Так, в нем девушка заявила, что ни в каких пропагандистских акциях никакого государства никогда не участвовала и не собирается. И попросила главу государства разрешить ей находиться в Украине для дальнейшего участия в проекте. Соответствующий текст Старшова опубликовала на своей странице в Instgaram.

Василиса Старшова и Владимир Зеленский

"Меня зовут Василиса Старшова, я – участница текущего сезона шоу "Голос країни". Я успешно прошла этап слепых прослушиваний, развернула к себе всех наставников и вызвала резонанс аудитории моим выступлением. Обращаюсь к вам с просьбой помочь мне разрешить ситуацию, которая сложилась вокруг моего дальнейшего участия в проекте... Дело в том, что вскоре после того, как программа вышла в эфир, мое имя оказалось внесено "в черный список" базы данных сайта "Миротворец" как "нарушительницы государственной границы…" и "участницы пропагандистских акций России…". Обвинения предъявлены мне на основании факта моего участия в музыкальном фестивале "Золотая Балка" в составе группы "Ленинград" в Крыму в 2016 году. Ни в каких "пропагандистских акциях" никакого государства я никогда не участвовала и не собираюсь – это обвинение в мой адрес абсолютно несправедливо"

Василиса Старшова Фото: instagram/vasilisastarshova

"Голос країни" – это большой шаг в моей музыкальной карьере, возможность донести мое творчество до широкой аудитории. Обращаюсь к вам с просьбой оказать поддержку и официально разрешить мне находиться в Украине для участия в проекте. С уважением, Василиса Старшова", – написала артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.

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