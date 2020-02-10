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10 февраля • обновлено в 13:32
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Похож на отца: как сейчас выглядит и чем занимается 17-летний сын Сергея Бодрова

2.1т
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17-летний сын российского актера и звезды фильма "Брат" Сергея Бодрова, который погиб в 2002 году, Александр с возрастом становится все больше похож на отца.

Кроме того, как передает Starhit, парень также решил пойти по творческим стопам отца, и пробует себя в музыке.

Сергей Бодров

Сергей Бодров

zen.yandex.ru

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Так, как стало известно, сын актера читает рэп:

"Сначала Саша вместе с другом создал группу CRACK SQUAD в сети. Она была посвящена лайфстайлу, андеграунду. А потом Бодров решил записать рэп. Взял псевдоним — simple Саня. Потому что хоть он и из известной семьи, для близких остается просто Саня".

Александр Бодров

Александр Бодров

Vkontakte @pussy_destr0yer

Примечательно, что в сети мало фотографий Александра Бодрова. Более того, на личных страницах в соцсетях наследник актера не часто делится снимками.

Александр Бодров

Александр Бодров

Vkontakte @pussy_destr0yer

Александр Бодров

Александр Бодров

Vkontakte @pussy_destr0yer

Александр Бодров

Александр Бодров

Vkontakte @pussy_destr0yer

Александр Бодров

Александр Бодров

Vkontakte @pussy_destr0yer

Ранее OBOZREVATEL писал, что 20 сентября, 17 лет назад, пропал без вести Сергей Бодров-младший. Тело его так и не было ни найдено, ни идентифицировано. Поэтому самые ярые поклонники и оптимисты вот уже много лет строят версии, согласно которым Бодров мог выжить.

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Автор
Анна Михно
Персона
Сергей Бодров
Место
Россия
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фил филька
фил филька
папаня был бы жив то заставил бы сына сожрать свой тоннель в ухе)
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