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Похороны Вилли Токарева: появилось первое фото певца после смерти

1.8т Читать материал на украинском

В сети появилось первое фото тела умершего шансонье Вилли Токарева, которого хоронят 8 августа в Москве.

"В храме Святителя Николая в Котельниках сейчас прощаются с певцом Вилли Токаревым", — написали в Телеграм-канале издания Daily Storm и опубликовали фотографию.

Вилли Токарева хоронят в Москве

Вилли Токарева хоронят в Москве

DailyStorm

Новости
Вилли Токарев умер: в СМИ сказали, что могло убить шансонье

Смотреть прощание с Вилли Токаревым онлайн:

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Токарева стало известно 4 августа. За несколько недель до этого он попал в больницу. В мае в СМИ также появлялась информация о его госпитализации. По имеющейся информации, его сгубил рак.

Вилли Токарев умер от рака

Вилли Токарев умер от рака

Московский комсомолец

После новости о смерти Токарева, звезды массово начали рассказывать о большой утрате. Тем временем, в СМИ появилась информация о его имуществе и многомилионном состоянии.

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Место
Россия Москва
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Заяць Олександр
Заяць Олександр
Обозреватель повільно, алевмпевнено котиться до рівня бульварщини. Невже нема більш про що писати?
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