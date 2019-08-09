Похороны Вилли Токарева: появилось первое фото певца после смерти

В сети появилось первое фото тела умершего шансонье Вилли Токарева, которого хоронят 8 августа в Москве.

"В храме Святителя Николая в Котельниках сейчас прощаются с певцом Вилли Токаревым", — написали в Телеграм-канале издания Daily Storm и опубликовали фотографию.

Вилли Токарева хоронят в Москве DailyStorm

Смотреть прощание с Вилли Токаревым онлайн:

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Токарева стало известно 4 августа. За несколько недель до этого он попал в больницу. В мае в СМИ также появлялась информация о его госпитализации. По имеющейся информации, его сгубил рак.

Вилли Токарев умер от рака Московский комсомолец

После новости о смерти Токарева, звезды массово начали рассказывать о большой утрате. Тем временем, в СМИ появилась информация о его имуществе и многомилионном состоянии.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram