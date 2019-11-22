"Пил очень сильно": Потап впервые рассказал о расставании с Каменских

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) признался, что в их жизни с Настей Каменских был момент, когда они находились на грани расставания.
Так, в интервью "КП Украина" рэпер рассказал, что, когда он понял, что дуэт "Потап и Настя" может распасться, он почувствовал физическую боль.
Потап и Настя Каменских
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"Когда понял, что мы можем разойтись, но я не мог себе этого представить. Я сам себе удивился, для меня это оказалось важным. Буквально физически начало болеть внутри", - вспоминает Потап.
Потап и Настя Каменских
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По словам артиста, он пытался заглушить чувства к Насте алкоголем и вечеринками, однако у него это не получалось:
"У нас были проблемы в группе, мы сходились, расставались, ругались. Потом я понял, что мне этот человек дорог. Причем я гнал эти мысли прочь. Но себя перебороть невозможно. Был момент, когда я гасился всем, чем только можно, - пил очень сильно, ходил на вечеринки, но это не помогало заглушить чувства, все мысли были только о том, что я могу ее потерять".
Потап и Настя Каменских
Инстаграм
Также певец признается, что не хотел быть привязанным к чему-то или к кому-то:
"На тот момент я уже давным-давно расстался с Ирой, и я не хотел быть ни к кому привязанным".
Потап и Настя Каменских
Инстаграм
Потап и Настя Каменских
Инстаграм
Потап и Настя Каменских
Инстаграм
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого молодожены отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из отдыха.
После этого Каменских заподозрили в беременности, хотя она призналась, что откормилась во время медового месяца.
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