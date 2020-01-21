Пела с Брежневой и Джанабаевой: куда исчезла "черненькая" из "ВИА Гра" и как выглядит сейчас

Украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Ольга Романовская 22 января отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 33 года. В связи с этим OBOZREVATEL решил выяснить, как сейчас выглядит артистка и чем занимается.

instagram.com/romanovskaolga

Ольга Романовская (урожденная Корягина) родилась 22 января 1986 года в Николаеве.

В детстве она занималась вокалом, а в возрасте 15 лет Ольга выиграла конкурс красоты "Мисс Причерноморье-2001". В 2004 году стала "Мисс Коблево".

С 16 лет работала в модельном агентстве в Николаеве. Также Ольга Романовская принимала участие в показах и фотосессиях в качестве модели.

Ольга Романовская 24smi.org

По окончании школы поступила в Николаевский филиал Киевского национального государственного университета культуры и искусства на факультет декоративно-прикладного искусства, специальность – обработка ткани.

В 2006 году Ольга Романовская прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" на место Надежды Грановской, которая на тот момент решила уйти из проекта. Но в итоге на вакантное место была взята Кристина Коц-Готлиб – "Мисс Донецк 2003". Спустя три месяца продюсеры группы пришли к выводу, что Кристина не вписалась в коллектив, и решили все же дать шанс Ольге Романовской.

10 апреля 2006 года ее представили в качестве новой участницы группы. На тот момент Ольга училась на третьем курсе университета. Вместе с ней в состав "ВИА Гра" входили Вера Брежнева и Альбина Джанабаева.

Ольга Романовская в составе "ВИА Гра" Cosmopolitan

Ольга Романовская в составе "ВИА Гра" KP.UA

Ольга Романовская в составе "ВИА Гра" KP.UA

За время своего участия в группе Романовская снялась в клипах "Л. М. Л." и "Цветок и Нож", приняла участие в записи англоязычного альбома "L.M.L.".

В марте 2007 года Ольга объявила о своей беременности и уходе из группы. Ее последнее выступление в составе группы состоялось 16 апреля 2007 года.

Так, в конце апреля 2007 года Ольга вышла замуж за украинского бизнесмена Андрея Романовского. 1 сентября того же года у супругов родился сын Максим. Также у Романовской есть сын Олег и дочь София.

Ольга Романовская с семьей instagram.com/romanovskaolga

Ольга Романовская с детьми instagram.com/romanovskaolga

После ухода из группы "ВИА Гра" артистка занимается сольной карьерой. В 2014 году вышли клипы на ее песни "Музыка" и "Тайная любовь", в 2015-м – "Красивые слова" и "Держи меня крепче".

Кроме того, в 2010 году Ольга Романовская стала дизайнером своей линии одежды "Romanovska".

С 13 апреля по 19 октября 2016 года Ольга была ведущей телепроекта "Ревизорро" на российском канале "Пятница!", а в ноябре того же года стала одной из участниц трио Queens. Вместе с ней участницами группы стали еще две экс-солистки "ВИА Гра": Татьяна Котова и Санта Димопулос.

Ольга Романовская сейчас instagram.com/romanovskaolga

Ольга Романовская сейчас instagram.com/romanovskaolga

Ольга Романовская сейчас instagram.com/romanovskaolga

Ольга Романовская сейчас instagram.com/romanovskaolga

Ольга Романовская сейчас instagram.com/romanovskaolga

Ольга Романовская сейчас instagram.com/romanovskaolga

Ольга Романовская сейчас instagram.com/romanovskaolga

Однако в 2017 году стало известно, что все три девушки покинули группу, в трио их заменили другие участницы – во главе с экс-солисткой "ВИА Гры" Кристиной Коц-Готлиб.

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