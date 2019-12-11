Паралич Заворотнюк: родственники рассказали о состоянии актрисы

Представители актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о том, что она останется парализованной.

На официальной странице "Поддержка Заворотнюк" в Instagram написали, что затишье по поводу болезни артистки в СМИ было недолгим.

"Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни. Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю", – сказано в сообщении.

Анастасия Заворотнюк Рамблер

Представители Заворотнюк добавили, что перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким.

"Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: "Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе". А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию. Мы вас любим, всем добра", – констатировали в соцсети.

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