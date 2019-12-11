Главная Новости
11 декабря • обновлено в 20:00
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Паралич Заворотнюк: родственники рассказали о состоянии актрисы

Читать материал на украинском

Представители актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о том, что она останется парализованной.

На официальной странице "Поддержка Заворотнюк" в Instagram написали, что затишье по поводу болезни артистки в СМИ было недолгим.

"Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни. Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю", – сказано в сообщении.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Рамблер

Представители Заворотнюк добавили, что перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким.

Новости
Кончаются деньги? Дочь Заворотнюк внезапно продала бизнес

"Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: "Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе". А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию. Мы вас любим, всем добра", – констатировали в соцсети.

Затишье было недолгим, а жаль. Потому что перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: "Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе". А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию. Мы вас любим, всем добра! P.S. Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни. Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю.

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
рак шоу-бизнес сплетни слухи
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги