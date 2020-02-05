Отец ребенка Лободы снялся в порно и продает его всем по 2 евро

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, которого считают отцом дочки Светланы Лободы, снялся в порнографическом клипе на песню Platz Eins.

Клип в версии с цензурой опубликован на YouTube, однако в описании к видеоролику указано, что на сайте VISIT-X данное видео можно посмотреть без цензуры.

Как отмечается на VISIT-X, для того, чтобы посмотреть видеоклип в полной версии, следует заплатить 1,99 евро.

Видеоролик доступен и на порнографических сайтах с бесплатными видеоматериалами. Контент нового клипа Линдеманна содержит сцены сексуального насилия, оргии и извращенные формы полового акта.

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