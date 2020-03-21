"Вылитая Пугачева!" Орбакайте без макияжа вызвала ажиотаж в сети

Российская певица Кристина Орбакайте сфотографировалась без макияжа и спровоцировала ажиотаж в сети.

Фаны отметили, что артистка без косметики очень похожа на свою звездную мать – Аллу Пугачеву. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте Орбакайте.

Пугачева и Орбакайте Uznayvse.ru

Кристина также рассказала, что из-за карантина по причине распространения коронавируса вынуждена изолироваться дома.

Фотография Орбакайте без макияжа вызвала бурные обсуждения в сети. Многие отметили, что Кристина с возрастом все больше и больше напоминает Пугачеву.

"Без косметики вы еще больше на мать похожи! Раньше было не так заметно", – удивились пользователи.

"Таким генам можно только позавидовать", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Орбакайте показала архивную фотографию со своей мамой, певицей Аллой Пугачевой, на которой примадонна изображена до пластических операций.

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