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21 марта • обновлено в 17:18
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Орбакайте без макияжа перепутали с Пугачевой: фото произвело фурор

1.9т
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Российская певица Кристина Орбакайте сфотографировалась без макияжа и спровоцировала ажиотаж в сети.

Фаны отметили, что артистка без косметики очень похожа на свою звездную мать – Аллу Пугачеву. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте Орбакайте.

Пугачева и Орбакайте

Пугачева и Орбакайте

Uznayvse.ru

Кристина также рассказала, что из-за карантина по причине распространения коронавируса вынуждена изолироваться дома.

Фотография Орбакайте без макияжа вызвала бурные обсуждения в сети. Многие отметили, что Кристина с возрастом все больше и больше напоминает Пугачеву.

"Без косметики вы еще больше на мать похожи! Раньше было не так заметно", – удивились пользователи.

"Таким генам можно только позавидовать", – добавили другие.

"Вылитая Пугачева!" Орбакайте без макияжа вызвала ажиотаж в сети

"Вылитая Пугачева!" Орбакайте без макияжа вызвала ажиотаж в сети

"Вылитая Пугачева!" Орбакайте без макияжа вызвала ажиотаж в сети

"Вылитая Пугачева!" Орбакайте без макияжа вызвала ажиотаж в сети

"Вылитая Пугачева!" Орбакайте без макияжа вызвала ажиотаж в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Орбакайте показала архивную фотографию со своей мамой, певицей Аллой Пугачевой, на которой примадонна изображена до пластических операций.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Персоны
Алла Пугачева Кристина Орбакайте
Теги
шоу-бизнес Новости России
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